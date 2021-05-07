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    Главная / Торги / Поставка агрегатов к автотранспортной технике

    Поставка агрегатов к автотранспортной технике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 07:0007.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195672Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195672

    Наименование закупки

    Поставка агрегатов к автотранспортной технике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 12:13

    Документация процедуры

    1.Договор_поставки__Типовая_форма_.doc

    2.Необходимые_документы_контрагента.docx

    3._Приложение____8__9_к_договору_поставки__СТО_.pdf

    4.О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи_ЭДО_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка агрегатов к автотранспортной технике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 07:00 GMT +307.05.2021 07:0007.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195672Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка агрегатов к автотранспортной технике

    Начальная цена

    2 055 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона. Управление материально-технического снабжения и комплектации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал карданный карданный среднего моста 54105-2205011-11 КАМАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Редуктор переднего моста КАМАЗ 43118-2302010-20"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Ступица колеса УРАЛ 3255-10 в сборе 4320-3103006-11"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Коробка передач с делителем 152-1700025 КАМАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ступица колеса УРАЛ с тормозным барабаном в сборе (АО "АЗ"УРАЛ") 55571-3103006-11"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Редуктор заднего моста 43253-2402011-20 КАМАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Ступица колеса КАМАЗ (с барабаном, с подшипником) 43114-3103007"

    Кол-во: 8.000

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