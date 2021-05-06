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    Главная / Торги / 01109-2021-2518 Датчик температур, держатель настенный рубильник ABB

    01109-2021-2518 Датчик температур, держатель настенный рубильник ABB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 01:0006.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195669Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195669

    Наименование закупки

    01109-2021-2518 Датчик температур, держатель настенный рубильник ABB

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 11:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01109-2021-2518 Датчик температур, держатель настенный рубильник ABB

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 01:00 GMT +306.05.2021 01:0006.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195669Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01109-2021-2518 Датчик температур, держатель настенный рубильник ABB

    Начальная цена

    42 356,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская обл., г.Пушкино, ш.Ярославское, д.2а, Склад ПушкиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик температуры ДТ-1 -55...+75°C с кабелем 30м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Рубильник ABB OT160G03P 1SCA135139R1001 3P 160А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Держатель настенный для крепления вставка плавкая ППН-39 алюминий, пластик 255x63x110мм"

    Кол-во: 12.000

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