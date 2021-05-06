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    Главная / Торги / МММ инструмент для конкурса в Краснодар

    МММ инструмент для конкурса в Краснодар

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 17:0006.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195668Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195668

    Наименование закупки

    МММ инструмент для конкурса в Краснодар

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 13:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МММ инструмент для конкурса в Краснодар

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 17:00 GMT +306.05.2021 17:0006.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195668Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МММ инструмент для конкурса в Краснодар

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар ул. Кутузова 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект для ввода оптоволоконного кабеля Связьстройдеталь ВКУ-1 130306-00004 1 кабель 18мм"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Лента мастичная 3M Scotch 2900R B38мм x L1.5м x s3.2мм мастика эластомерная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Набор крепежных изделий Связьстройдеталь 130504-00074 для монтажа элементов внутри шкафов, стоек сталь 3шт винт, шайба, гайка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Распылитель курковый Связьстройдеталь 130707-00003 для D-Gel 280мл"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Комплект для ремонта муфт Связьстройдеталь 130102-00031 для доставки волокон оптических кабелей в сплайс-кассету муфт МОГ трубка силиконовая, трубка полиамидальная, комплект маркеров и стяжек"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Маркер для проводов наклейка Fortisflex WM-3 WM-3 25x6.5мм бумага 0...45"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Лезвие запасное Kabifix FK28 для стриппера"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Сверло спиральное по металлу 6мм 100мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Сверло спиральное по металлу 4мм 75мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Полотно пильное ножовочное SKRAB 20780 по металлу L300мм"

    Кол-во: 3.000

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