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    Главная / Торги / Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.

    Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 06:0007.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195666Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195666

    Наименование закупки

    Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 11:38

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Приложение_1_к_ТЗ_образцы_печать_штамп.pdf

    Сч_378_ООО_Добрый_день.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4112 40-73-76

    Факс

    Адрес электронной почты

    GomboyevaOV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 06:00 GMT +307.05.2021 06:0007.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195666Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.

    Начальная цена

    57 565,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Республика Саха (Якутия, г.Якутск, ул.Курашова, 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в теч 20 к/д с момента подписания договора, расчет 100% в теч.45 к/д (15 р/д для МСП) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печать на оснастке Colop Printer R40 D40мм пластик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Штамп пластик 57x21мм"

    Кол-во: 41.000

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