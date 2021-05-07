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Наименование закупки
Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.05.2021 11:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 4112 40-73-76
Факс
Адрес электронной почты
GomboyevaOV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.05.2021 06:00 GMT +307.05.2021 06:0007.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195666Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Филиал Сахателеком. Приобретение штампов и печатей для СТО.
Начальная цена
57 565,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, Республика Саха (Якутия, г.Якутск, ул.Курашова, 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в теч 20 к/д с момента подписания договора, расчет 100% в теч.45 к/д (15 р/д для МСП) после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 3.000
Кол-во: 41.000
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