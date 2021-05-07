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    Главная / Торги / Замена строенных потолочных светильников

    Замена строенных потолочных светильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 09:0007.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195661Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195661

    Наименование закупки

    Замена строенных потолочных светильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 11:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (акционерное общество) в г.Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    Почтовый адрес

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Контактный телефон

    +7 4012 30-52-00

    Факс

    +7 4012 30-52-30

    Адрес электронной почты

    Artem.Savelyev@kaliningrad.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савельев Артем Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Замена строенных потолочных светильников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 09:00 GMT +307.05.2021 09:0007.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195661Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена строенных потолочных светильников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский проспект, д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету 100% в течение 5-ти рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электромонтажные работы (Замена встроенных растровых светильников на светодиодные панели размером 595х595х25мм 40Вт., 3000 Lm, 6500 К с равномерной засветкой"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 2"

    "Электромонтажные работы (Замена встроенных круглых светильников на светодиодные панели диаметром 225мм 18Вт., 1440 Lm, 4000 К с равномерной засветкой"

    Кол-во: 10.000

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