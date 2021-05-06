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    Главная / Торги / ЗнП-2520 (ЧФ)

    ЗнП-2520 (ЧФ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 15:3006.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195657Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195657

    Наименование закупки

    ЗнП-2520 (ЧФ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 10:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 3452 59-99-55

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    butakova-nf@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутакова Наталья Филипповна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП-2520 (ЧФ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 15:30 GMT +306.05.2021 15:3006.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195657Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП-2520 (ЧФ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По счету в течении 7 календарных дней посте поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное синтетическое Mobil Super 3000 5W-30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кусачки боковые недиэлектрические KNIPEX-WERK KN-7402140 140мм"

    Кол-во: 2.000

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