Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение месяца, следующего за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных /в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства). Поставщик обязан доставить Продукцию согласно Адреса поставки.