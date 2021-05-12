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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 20:0012.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195649Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195649

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 09:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-66

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    a.molozin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молозин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 20:00 GMT +312.05.2021 20:0012.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195649Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    2 686 009,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение месяца, следующего за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных /в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства). Поставщик обязан доставить Продукцию согласно Адреса поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Отвод П 90°-325x8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Тройник П 325x8-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Заглушка П 159x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Заглушка П 325x12-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Тройник П 108x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Отвод П 90°-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Переход П К 108x6-57x5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Узел магистральный общего применения УТМ 159(8 К48)х57(5 К48)-250/250-11.8-В-УХЛ ТУ 24.20.40-011-01395041-2017"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Заглушка П 57x6-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Заглушка П 108x4-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Заглушка П 159x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Заглушка П 219x8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Заглушка П 325x10-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Заглушка П 426x10-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Тройник П 325x8-219x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Тройник П 325x10-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Отвод П 90°-108x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Отвод П 45°-325x10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Отвод П 90°-325x10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Переход П К 219x6-108x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Переход П К 219x6-159x5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Переход П К 325x8-219x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Переход П К 426x10-325x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Отвод П 90°-426x10-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Заглушка П 325x12-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

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