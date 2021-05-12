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Наименование закупки
Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 09:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-37-66
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
a.molozin@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молозин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
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Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 20:00 GMT +312.05.2021 20:0012.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195649Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей Ду400 мм и менее для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
2 686 009,87
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение месяца, следующего за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных /в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства). Поставщик обязан доставить Продукцию согласно Адреса поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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