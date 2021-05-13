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    Главная / Торги / З/ч к МФУ Kyocera Ecosys M2235dn

    З/ч к МФУ Kyocera Ecosys M2235dn

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 00:0013.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195647Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195647

    Наименование закупки

    З/ч к МФУ Kyocera Ecosys M2235dn

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 09:54

    Документация процедуры

    Запрос_ком.предл.___14149.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 234-06-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Судаева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    З/ч к МФУ Kyocera Ecosys M2235dn

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 00:00 GMT +313.05.2021 00:0013.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195647Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    З/ч к МФУ Kyocera Ecosys M2235dn

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Челюскинцев,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течении 5 раб. дней. В стоимость договора вкл. стоимость доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок двусторонней печати Kyocera DU-480 1203P90UN0 для МФУ Kyocera TASKalfa 1800"

    Кол-во: 5.000

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