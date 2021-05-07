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    Главная / Торги / Провод телефонный ПКСВ для Новосибирского филиала

    Провод телефонный ПКСВ для Новосибирского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 05:3007.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195643Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195643

    Наименование закупки

    Провод телефонный ПКСВ для Новосибирского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 09:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (383)2194391

    Факс

    Адрес электронной почты

    yuliya.t.simsyukova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симсюкова Юлия Тарасовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Провод телефонный ПКСВ для Новосибирского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 05:30 GMT +307.05.2021 05:3007.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195643Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод телефонный ПКСВ для Новосибирского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г.Новосибирск,ул. Северный проезд,17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100 %,транспортные расходы включить в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод телефонный ПКСВ 2х0,4 медь"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 2"

    "Провод телефонный ПКСВ 2x0.5 медь PVC"

    Кол-во: 0.500

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