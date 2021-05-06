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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
МММ в Краснодар
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.05.2021 09:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 861 265-67-53
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Любашина Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МММ в Краснодар
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 17:00 GMT +306.05.2021 17:0006.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195642Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МММ в Краснодар
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
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