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    Главная / Торги / МММ в Краснодар

    МММ в Краснодар

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 17:0006.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195642Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195642

    Наименование закупки

    МММ в Краснодар

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 09:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МММ в Краснодар

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 17:00 GMT +306.05.2021 17:0006.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195642Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МММ в Краснодар

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток кабельный перфорированный 400x50x3000мм сталь 1мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Набор крепежных изделий TLK-FPFP-50 для монтажа оборудования пластик, сталь 50шт винт M6x16, гайка закладная M6, шайба"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Наконечник кабельный плоский, штифтовой НШП 25-15 L33.6мм медь 25мм2 неизолированный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Колпачок защитный изолирующий SNR-RJ-45-B T для разъемов RJ45 100шт"

    Кол-во: 10.000

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