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    Главная / Торги / Материалы и зозпринадлежности для Новосибирского филиала

    Материалы и зозпринадлежности для Новосибирского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 05:0014.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195633

    Наименование закупки

    Материалы и зозпринадлежности для Новосибирского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 07:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (383)2194391

    Факс

    Адрес электронной почты

    yuliya.t.simsyukova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симсюкова Юлия Тарасовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы и зозпринадлежности для Новосибирского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 05:00 GMT +314.05.2021 05:0014.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы и зозпринадлежности для Новосибирского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г.Новосибирск,ул. Северный проезд,17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100 %,транспортные расходы включить в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон газовый Kovea 220г бутан 70%, пропан 30%"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Горелка газовая KOVICA KS-1006"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Диск отрезной по металлу 125мм 1мм 22мм"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Зажим электрический изолированный, крокодил L55мм 5А черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 20м черная"

    Кол-во: 20.000

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