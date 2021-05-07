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    Главная / Торги / Поставка щебня для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка щебня для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 09:0007.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195632Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195632

    Наименование закупки

    Поставка щебня для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 07:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    d.pomytkin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Помыткин Денис Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щебня для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 09:00 GMT +307.05.2021 09:0007.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195632Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    990 014,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Алтайский край, Г. Барнаул, пос. Лесной. Ул. Радужная 155 +4 км. на северРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней со дня подписания покупателем товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень М1000 5-10ММ 3 И-1 F200 ГОСТ 8267-93 АО НКУ"

    Кол-во: 11.850

    "Позиция 2"

    "Щебень М1000 10-20ММ 3 И-1 F200 ГОСТ 8267-93 АО НКУ"

    Кол-во: 17.780

    "Позиция 3"

    "Щебень М1400 40-70ММ 4 И-1 F300 ГОСТ 8267-93 АО НКУ"

    Кол-во: 443.150

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