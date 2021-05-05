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    Главная / Торги / ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей

    ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 07:3005.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195627Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195627

    Наименование закупки

    ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 04:43

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора_03_20.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50772

    Факс

    Адрес электронной почты

    DementevaIA@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 07:30 GMT +305.05.2021 07:3005.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195627Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей

    Начальная цена

    40 370,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 220Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Lexmark 76C00C0 голубой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Lexmark 76C00Y0 желтый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Lexmark 76C00M0 пурпурный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Lexmark 76C00K0 черный"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
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