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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.05.2021 04:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 50772
Факс
Адрес электронной почты
DementevaIA@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дементьева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 07:30 GMT +305.05.2021 07:3005.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195627Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП 1752_МРФ_Закупка картриджей
Начальная цена
40 370,84
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 220Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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