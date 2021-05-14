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    Главная / Торги / Поставка пиломатериалов для ПУОБ в г. Холмск для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка пиломатериалов для ПУОБ в г. Холмск для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195625Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195625

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериалов для ПУОБ в г. Холмск для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 09:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4242 49-06-13

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    yurtaikin@ys.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юртайкин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пиломатериалов для ПУОБ в г. Холмск для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195625Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов для ПУОБ в г. Холмск для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    448 014,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата. Поставщик организует и оплачивает доставку до склада заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брус ель 1 сорт 150х150х4000ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Брус ель 1 сорт 100х100х4000ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Доска необрезная ель 50х150х4000ММ 1 сорт"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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