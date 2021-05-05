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    Главная / Торги / Поставка информационных стендов, табличек для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Поставка информационных стендов, табличек для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 20:0005.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195596Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195596

    Наименование закупки

    Поставка информационных стендов, табличек для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.05.2021 09:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    273719

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    E.Razumova@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка информационных стендов, табличек для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 20:00 GMT +305.05.2021 20:0005.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195596Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка информационных стендов, табличек для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Начальная цена

    146 205,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, 676450, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штендер двухсторонний Огневые работы 615х1200ММ ПО/металл оцинкованный 0.8ММ SHT-615x1200-MP08-2x"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Штендер двухсторонний Газоопасные работы 615х1200ММ ПО/металл оцинкованный 0.8ММ SHT-615x1200-MP08-2x"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Штендер двухсторонний Осторожно мокрый пол caution wet floor 300х630ММ пластик SHT-300x630-2x"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Доска офисная магнитно-маркерная ГАСЗНАК алюминиевая рама 120х90СМ MMD-1200x900-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стенд 2000x1450ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-2000х1450-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стенд ГО и ЧС 1450x1000ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-1450х1000-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стенд 2500x1450ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-2500х1450-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Стенд 1450x1400ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-1450х1400-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стенд 1500x1450ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-1500х1450-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стенд 1500x1450ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-1500х1450-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Стенд 1450x1400ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-1450х1400-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Стенд Безопасность работ на высоте 1450x1000ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-1450х1000-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Стенд 1500x1450ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ требуется согласование макета ST-1500х1450-PL4-AP"

    Кол-во: 1.000

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