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Наименование закупки
Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.05.2021 10:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-05-98
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
rna@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рассказов Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
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Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195586Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обская, ул. Ханмейское шоссе 26-В Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Если Поставщик СМСП - оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Доставка до склада Покупателя включена в стоимость Товара. С ответом на Запрос приложение паспорта качества продукта обязательно! При поставке для каждой позиции должны прилагаться сертификационные документы, паспорта качества и иные документы, подтверждающие качество Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 5.180
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