Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Если Поставщик СМСП - оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Доставка до склада Покупателя включена в стоимость Товара. С ответом на Запрос приложение паспорта качества продукта обязательно! При поставке для каждой позиции должны прилагаться сертификационные документы, паспорта качества и иные документы, подтверждающие качество Товара.