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    Главная / Торги / Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года

    Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195586Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195586

    Наименование закупки

    Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.05.2021 10:36

    Документация процедуры

    ТД_поставки__МТР_Приказ_144.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-05-98

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    rna@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рассказов Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195586Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла М14Д2л (бочка 185 кг) для тепловозов Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» в мае 2021 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обская, ул. Ханмейское шоссе 26-В Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Если Поставщик СМСП - оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Доставка до склада Покупателя включена в стоимость Товара. С ответом на Запрос приложение паспорта качества продукта обязательно! При поставке для каждой позиции должны прилагаться сертификационные документы, паспорта качества и иные документы, подтверждающие качество Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло дизельное минеральное Лукойл М14Д2л SAE 40W CD бочка 185КГ ТУ 0253-053-00044434-2005"

    Кол-во: 5.180

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