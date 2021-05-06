Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры ОЗП 2021 Ханты-Мансийск

    Поставка запорной арматуры ОЗП 2021 Ханты-Мансийск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 22:0006.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195582Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195582

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры ОЗП 2021 Ханты-Мансийск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.05.2021 09:04

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-14-69

    Адрес электронной почты

    Ivanov.SerS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запорной арматуры ОЗП 2021 Ханты-Мансийск

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 22:00 GMT +306.05.2021 22:0006.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195582Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2021 22:00 GMT +306.05.2021 22:0006.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195582Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры ОЗП 2021 Ханты-Мансийск

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 77354
    Поставка вентелей игольчатых и фитинга
    Поставка вентелей игольчатых и фитинга
    77354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    455 306
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить