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    Главная / Торги / Поставка картриджей для Администрации ООО "Газпром энерго"

    Поставка картриджей для Администрации ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195575Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195575

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для Администрации ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 19:04

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей для Администрации ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 06:00 GMT +306.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195575Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для Администрации ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    458 568,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Администрация ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 117647, г. Москва, Профсоюзная, д. 125.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Kyocera TK-3160 1T02T90NL1 черный 12500 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Kyocera TK-3100 1T02MS0NL0 черный 12500 страниц"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Kyocera TK-3150 1T02NX0NL0 черный 14500 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Kyocera TK-1130 1T02MJ0NLC черный 3000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Brother TN-245C голубой 2200 страниц"

    Кол-во: 6.000

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