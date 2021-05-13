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    Главная / Торги / Набор инструментов для монтера. Краснодарский филиала ПАО "Ростелеком".

    Набор инструментов для монтера. Краснодарский филиала ПАО "Ростелеком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195574Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195574

    Наименование закупки

    Набор инструментов для монтера. Краснодарский филиала ПАО "Ростелеком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 18:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Набор инструментов для монтера. Краснодарский филиала ПАО "Ростелеком".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 18:00 GMT +313.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195574Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор инструментов для монтера. Краснодарский филиала ПАО "Ростелеком".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутузова, 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет в течении 7 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инструмента электромонтера, обозначение/модель: Gigant ELS9, количество в наборе: 9шт, комплектация: с сумкой"

    Кол-во: 6.000

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