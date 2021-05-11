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Наименование закупки
Закупка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 17:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51741
Факс
--
Адрес электронной почты
PerevozovMA@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перевозов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195573Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
992 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 194044, г. Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 61.000
Кол-во: 20.000
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