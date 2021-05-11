Закупка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада покупателя.