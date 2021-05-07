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Наименование закупки
Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 17:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8652 29-73-96
Факс
Адрес электронной почты
Sofya.Gushchina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гущина Софья Викторовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.05.2021 18:00 GMT +307.05.2021 18:0007.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195572Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".
Начальная цена
222 159,57
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кабардино-Балкарская Республика, 360000, КБР г. Нальчик 7ой промышленный проезд, стр. 8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
расчет 100% через 7 календарных дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 69.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 41.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 3.000
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