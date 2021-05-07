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    Главная / Торги / Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".

    Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 18:0007.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195572

    Наименование закупки

    Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 17:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 18:00 GMT +307.05.2021 18:0007.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краска, кисти в Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком".

    Начальная цена

    222 159,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кабардино-Балкарская Республика, 360000, КБР г. Нальчик 7ой промышленный проезд, стр. 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет 100% через 7 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг абразивный 230мм 2.5мм 22мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Круг абразивный 230мм 1.9мм 22мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Электрод сварочный МР3 3мм"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Электрод сварочный МР3 4мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 черная"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 белая"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 7"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 голубая"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 8"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 коричневая"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 серая"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 красная"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 желтая"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 синяя"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 13"

    "Краска аэрозольная Kudo черная 520МЛ 370Г баллончик KU-1002"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Растворитель 646 1000МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Кисть малярная макловица 40x150мм древесина"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 16"

    "Кисть малярная 63мм пластик плоская"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 17"

    "Краска акриловая Ярко белая матовая 7КГ для фасадов"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Валик малярный 150ММ в комплекте с ручкой"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Известь гашеная гидратная 25КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Кисть малярная макловица 170x70мм древесина"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 21"

    "Метла Гардена сорго 1200ММ с черенком"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 22"

    "Масло моторное минеральное Country ST-508 ТВ 1л"

    Кол-во: 3.000

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