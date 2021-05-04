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    Главная / Торги / 01003-2021-576_Выключатели, рубильник для ЭЦ ГЦТЭТ

    01003-2021-576_Выключатели, рубильник для ЭЦ ГЦТЭТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 17:3004.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195559Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195559

    Наименование закупки

    01003-2021-576_Выключатели, рубильник для ЭЦ ГЦТЭТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 15:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 3953 46-20-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенко Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01003-2021-576_Выключатели, рубильник для ЭЦ ГЦТЭТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 17:30 GMT +304.05.2021 17:3004.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195559Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01003-2021-576_Выключатели, рубильник для ЭЦ ГЦТЭТ

    Начальная цена

    64 398,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата, 5 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический ABB S201 2CDS251001R0204 C 230В 20А 1P 6кА"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический ABB S201 2CDS251001R0254 C 230В 25А 1P 6кА"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический ABB S201 2CDS251001R0324 C 230В 32А 1P 6кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический ABB S203 2CDS253001R0164 C 400В 16А 3P 6кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ABB S203 2CDS253001R0324 C 400В 32А 3P 6кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Рубильник ABB OT63F3 1SCA105332R1001 3P 63А"

    Кол-во: 2.000

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