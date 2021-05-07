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    Главная / Торги / Поставка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Поставка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 13:0007.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195555Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195555

    Наименование закупки

    Поставка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51741

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PerevozovMA@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перевозов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 13:00 GMT +307.05.2021 13:0007.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195555Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экранов для офисных столов ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 194044, г. Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экран настольный ООО "Атлантис" исполнение 3 поликарбонат прозрачный 1570х30х500/1600х30х500/800х30х500/770х30х500ММ комплект струбцин упрощенных для настольных экранов 2ШТ/стойка угловая 1ШТ/профиль заглушка 4ШТ"

    Кол-во: 61.000

    "Позиция 2"

    "Экран настольный ООО "Атлантис" исполнение 2 поликарбонат прозрачный 1570х30х500/1600х30х500/690х30х500ММ комплект струбцин упрощенных для настольных экранов 2ШТ/стойка угловая 1ШТ/профиль заглушка 3ШТ"

    Кол-во: 20.000

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