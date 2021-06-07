Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Порошковых сплавов

    Поставка Порошковых сплавов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 09:0007.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195553Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195553

    Наименование закупки

    Поставка Порошковых сплавов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:49

    Документация процедуры

    Договор_поставки__2021.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Порошковых сплавов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.06.2021 09:00 GMT +307.06.2021 09:0007.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195553Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Порошковых сплавов

    Начальная цена

    1 042 294,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607911, РФ, Нижегородская обл., с. Починки, КС-5, ЦРБ, региональный склад запчастейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок сталей и сплавов для нанесения защитных покрытий Порошковый сплав Rototec 29029S 1.25КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Порошок сталей и сплавов для нанесения защитных покрытий Порошковый сплав Rototec 29096 2.7КГ"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 3"

    "Порошок сталей и сплавов для нанесения защитных покрытий Порошковый сплав Proxon 21031 2.0КГ"

    Кол-во: 24.000

    Позвонить