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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195552Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195552

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 16:35

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-51-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    vyazovikova@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вязовикова Надежда Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195552Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, РФ, город Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Продукции до объекта Заказчика, подъём на этажи, сборку (монтаж) Продукции и расстановку.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для руководителя Бюрократ KB-8/BLACK сетка TW-01/TW-11, пластик черный 70х70х119.5/129.5СМ"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф офисный низкий Nayada 800х450х740ММ серый/дуб шамони ЛДСП 16ММ 2-дверный с распашными дверьми с замком для документов"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф офисный глухой Nayada 800х400х1947ММ серый/дуб шамони ЛДСП 16ММ 2-дверный с распашными дверьми с замком для документов"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Тумба офисная мобильная Nayada 370х450х630ММ серый/дуб шамони ЛДСП 16ММ 3 ящика/пенал для канцелярских принадлежностей/центральный замок"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф для одежды платяной 2-дверный Nayada 800х400х1947ММ серый/дуб шамони ЛДСП 16ММ полка для головных уборов/замок/зеркало"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Экран для разделения рабочей площади стола Lavoro ЛДСП 16ММ серый 796х395х16ММ LVRN44.0803-В"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Стул офисный для посетителей Бюрократ Виси металл хром ткань черный 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Коврик пластиковый напольный защитный Brabix 100х100СМ 1ММ поликарбонат прозрачный 604848"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Коврик пластиковый напольный защитный Brabix 120х100СМ 1ММ поликарбонат прозрачный 604846"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф для документов Nayada 800х450х740ММ серый/дуб шамони ЛДСП 16ММ 2-дверный двери распашные низкий"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф для документов закрытый Nayada 800х400х1947ММ серый/дуб шамони ЛДСП 16ММ 2-дверный с распашными дверьми с замком"

    Кол-во: 8.000

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