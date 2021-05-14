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Наименование закупки
Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 16:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Контактный телефон
+7 3452 54-51-10
Факс
Адрес электронной почты
vyazovikova@gazoil-plaza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вязовикова Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195552Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625026, РФ, город Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Продукции до объекта Заказчика, подъём на этажи, сборку (монтаж) Продукции и расстановку.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Кол-во: 22.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
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