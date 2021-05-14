Поставка офисной мебели с фурнитурой для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 календарных дней после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Продукции до объекта Заказчика, подъём на этажи, сборку (монтаж) Продукции и расстановку.