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    Главная / Торги / Аппаратура коммуникационная (кросс)

    Аппаратура коммуникационная (кросс)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 11:0004.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195546Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195546

    Наименование закупки

    Аппаратура коммуникационная (кросс)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (812) 6440623

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Irina.Yu.Makarova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аппаратура коммуникационная (кросс)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 11:00 GMT +304.05.2021 11:0004.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195546Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппаратура коммуникационная (кросс)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 75, лит АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата в течение 10 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус кросса Связьстройдеталь КБ6-П ВОКС-ФП 131004-00173 486x240x127мм 6 сталь настенный 4 каб."

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Кросс-блок КБ6-П6-144SC-144SC/SM-144SC/UPC ВОКС-ФП-СТ 486x127x240мм 144 порта 6 модулей SC/UPC"

    Кол-во: 9.000

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