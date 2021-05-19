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    Главная / Торги / Поставка Листа АД1М

    Поставка Листа АД1М

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195541Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195541

    Наименование закупки

    Поставка Листа АД1М

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:29

    Документация процедуры

    Договор_поставки__2021.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Листа АД1М

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 09:30 GMT +319.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195541Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Листа АД1М

    Начальная цена

    1 030 807,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист алюминиевый 0.8х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 2300.000

    "Позиция 2"

    "Лист алюминиевый АД1М 1.5х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 3"

    "Лист алюминиевый АД1 1х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76"

    Кол-во: 0.050

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