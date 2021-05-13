www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Вода питьеая 19
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 14:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Почтовый адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Контактный телефон
+7 495 504-43-06
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
a.gritsay@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грицай Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вода питьеая 19
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 17:00 GMT +313.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195536Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вода питьеая 19
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г. Видное, Вокзальная, 23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка включена, постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Кол-во: 2900.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.