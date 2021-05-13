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    Главная / Торги / Вода питьеая 19

    Вода питьеая 19

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195536Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195536

    Наименование закупки

    Вода питьеая 19

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Юридический адрес

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Почтовый адрес

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Контактный телефон

    +7 495 504-43-06

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    a.gritsay@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицай Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вода питьеая 19

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 17:00 GMT +313.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195536Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода питьеая 19

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Видное, Вокзальная, 23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка включена, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Адрес местонахождения

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Адрес местонахождения

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская "Королевская вода" негазированная первой категории 19Л"

    Кол-во: 2900.000

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