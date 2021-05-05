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    Главная / Торги / Поставка материалов для рекультивации карьеров

    Поставка материалов для рекультивации карьеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 22:0005.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195533Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195533

    Наименование закупки

    Поставка материалов для рекультивации карьеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-47-63

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    vmihalenja@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михаленя Валерий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для рекультивации карьеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 22:00 GMT +305.05.2021 22:0005.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195533Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для рекультивации карьеров

    Начальная цена

    998 631,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629757, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок Правохеттинский УПРР Югорского УМТСиК Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в ассортименте, в объемах, сроки, согласно спецификации настоящего договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удобрение для растений Сульфат калия (калий сернокислый) 25КГ ГОСТ 4145-74 ОАО "Беларуськалий""

    Кол-во: 640.000

    "Позиция 2"

    "Удобрение для растений Суперфосфат простой 25КГ ТУ 2182-003-00202962-2014 АО "Дагфос""

    Кол-во: 1560.000

    "Позиция 3"

    "Семена газонной травы овсяница красная 20КГ ООО "Фогрин" ГОСТ Р 52325-2005"

    Кол-во: 982.200

    "Позиция 4"

    "Семена газонной травы мятлик луговой 20КГ ООО "Фогрин" ГОСТ Р 52325-2005"

    Кол-во: 218.600

    "Позиция 5"

    "Семена газонной травы Пырей ползучий 20КГ ООО "Фогрин" ГОСТ Р 52325-2005"

    Кол-во: 155.300

    "Позиция 6"

    "Семена газонной травы Кострец безострый 20КГ ООО "Фогрин" ГОСТ Р 52325-2005"

    Кол-во: 465.900

    "Позиция 7"

    "Семена газонной травы Клевер луговой 20КГ ООО "Фогрин" ГОСТ Р 52325-2005"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 8"

    "Семена газонной травы Бекмания обыкновенная 20КГ ООО "Фогрин" ГОСТ Р 52325-2005"

    Кол-во: 92.000

    "Позиция 9"

    "Удобрение для растений Селитра калиевая 25КГ ГОСТ Р 53949-2010 АО "ОХК "Уралхим""

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 10"

    "Мука известняковая доломитовая марка А МКР ГОСТ 14050-93 ООО "Эверест""

    Кол-во: 11000.000

    "Позиция 11"

    "Мука известняковая доломитовая марка А в мешках 25КГ ГОСТ 14050-93 ООО "Эверест""

    Кол-во: 100.000

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