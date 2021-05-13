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    Главная / Торги / Поставка отпугивателей животных для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Поставка отпугивателей животных для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195531Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195531

    Наименование закупки

    Поставка отпугивателей животных для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 15:07

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка отпугивателей животных для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195531Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отпугивателей животных для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    220 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, Воровского, д 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отпугиватель крупных животных антимедвежий Контроль-АС 225МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Оружие самообороны баллончик шумовой Контроль-АС 25МЛ ТУ 9362-001-34832092-94 ООО Тюменские аэрозоли"

    Кол-во: 10.000

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