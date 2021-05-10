Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка Поставщиком на склад Грузополучателя. Поставленная партия Продукции и транспортные расходы оплачиваются в течение 70 (для СМСП - 15) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.