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Наименование закупки
Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 14:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-06-14
Факс
Адрес электронной почты
PBannikov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Банников Павел Робертович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195526Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка Поставщиком на склад Грузополучателя. Поставленная партия Продукции и транспортные расходы оплачиваются в течение 70 (для СМСП - 15) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 3.000
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