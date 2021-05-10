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    Главная / Торги / Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS

    Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195526Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195526

    Наименование закупки

    Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:38

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ТЗР_в_цене_оплата_по_факту__14215164_v2_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-06-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    PBannikov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Банников Павел Робертович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195526Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана электромагнитного Maxseal ICO4S № Y193SKFQ1BS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка Поставщиком на склад Грузополучателя. Поставленная партия Продукции и транспортные расходы оплачиваются в течение 70 (для СМСП - 15) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан регулирующий Y193SKFQ1BS до 414БАР (350БАР по газу) нержавеющая сталь 316L G1/4" для управления потоками технологических жидкостей"

    Кол-во: 3.000

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