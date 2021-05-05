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Наименование закупки
Закупка_Телевизор LED Samsung для МРФ "Волга".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 13:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8412 66-00-90 доб. 79914574960
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
n.igon_kina@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игонькина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка_Телевизор LED Samsung для МРФ "Волга".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 13:00 GMT +305.05.2021 13:0005.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195521Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка_Телевизор LED Samsung для МРФ "Волга".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 56Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету (пост. оплата 7 р. дней), цена с учетом доставки. Доставка силами поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 2.000
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