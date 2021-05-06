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    Главная / Торги / Поставка медицинских диагностических материалов и приборов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка медицинских диагностических материалов и приборов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195518Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195518

    Наименование закупки

    Поставка медицинских диагностических материалов и приборов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 13:41

    Документация процедуры

    Контактная_информация_Литвинова_Л.М..xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-66

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    andriyanova.lg@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андриянова Лариса Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских диагностических материалов и приборов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 12:00 GMT +306.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195518Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских диагностических материалов и приборов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    177 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-полоска для измерения уровня холестерина в крови CardioChek 25ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тест-полоска для измерения глюкозы в крови CardioChek 25ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Прибор контроля трезвости Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор Mark V электрохимический 0-2.000МГ/Л ЖК-дисплей 150х70х35ММ кейс-1ШТ, батарейки ААА-4ШТ, мундштук-воронка-1ШТ, мундштуки-105ШТ Shenzhen Well Electric Co., Ltd. Китай"

    Кол-во: 5.000

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