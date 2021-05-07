Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлопродукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка металлопродукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 14:0007.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195507Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195507

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    7-720-38716

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    A.Shubina@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шубина Анна Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 14:00 GMT +307.05.2021 14:0007.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195507Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    589 890,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка 15 дней (для СМСП). Стоимость доставки включена в МТР и дополнительно выставляться не будет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг стальной горячекатаный 120ММ 40ХН ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 2"

    "Круг стальной горячекатаный 140ММ 40ХН ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 2.850

    "Позиция 3"

    "Лист стальной с рифлением чечевица 4х1500х6000ММ ГОСТ 8568-77"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 4"

    "Швеллер стальной горячекатаный №16П-В 09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.680

    "Позиция 5"

    "Круг стальной горячекатаный 12ММ Ст10 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 6"

    "Круг стальной горячекатаный 22ММ 40Х ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 7"

    "Лист Б 10х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3пс"

    Кол-во: 1.126

    "Позиция 8"

    "Лист 8х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст3пс ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 0.632

    "Позиция 9"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5ММ Ст3пс ГОСТ 535-88"

    Кол-во: 0.180

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 262689
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    262689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить