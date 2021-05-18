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    Главная / Торги / Рекуператор воздуха

    Рекуператор воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195497Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195497

    Наименование закупки

    Рекуператор воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:17

    Документация процедуры

    НМЦК_Рекуператор.xls

    Типовой_контракт_Рекуператор__4_.docx

    Тех.задание_Рекуператор.docx

    Пртокол___1.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА

    Юридический адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Почтовый адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Контактный телефон

    +7 365 257-46-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    komitet_goszakaza@kkp.rk.gov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисенко Наталия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рекуператор воздуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195497Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рекуператор воздуха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Крым Республика, Город Симферополь ул.Кечкеметская 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА

    Адрес местонахождения

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рекуператор воздуха Prana 150 Premium Plus и монтаж"

    Кол-во: 1.000

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