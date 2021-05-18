www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Рекуператор воздуха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 09:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Почтовый адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Контактный телефон
+7 365 257-46-95
Факс
Адрес электронной почты
komitet_goszakaza@kkp.rk.gov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисенко Наталия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рекуператор воздуха
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195497Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рекуператор воздуха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Крым Республика, Город Симферополь ул.Кечкеметская 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА
Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА
Адрес местонахождения
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Кол-во: 1.000
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