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    Главная / Торги / Поставка специализированного расходного материала

    Поставка специализированного расходного материала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195492Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195492

    Наименование закупки

    Поставка специализированного расходного материала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 14:28

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    (732) 6-45-87

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    evdokimova.me@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимова Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированного расходного материала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 09:00 GMT +306.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195492Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированного расходного материала

    Начальная цена

    377 745,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, 694450, Российская Федерация, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, аэропорт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей Loctite 430 30МЛ тюбик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Герметик силиконовый Dowsil 732 прозрачный 90МЛ Dow Chemical Company США"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Лента самоклеющаяся фольгированная 3М 425 50.8ММ 55М рулон США"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Смазка разделительная жидкость Loctite Frekote 700NC 5Л канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Лента разделительная тефлоновая Teflease MG2 50.8ММх33М TEFMG2236 Airtech Люксембург"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Клей неопреновый 3М EC 1357 0.473Л канистра США"

    Кол-во: 3.000

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