Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.