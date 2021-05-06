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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка специализированного расходного материала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 14:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
(732) 6-45-87
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
evdokimova.me@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евдокимова Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированного расходного материала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 09:00 GMT +306.05.2021 09:0006.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195492Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированного расходного материала
Начальная цена
377 745,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, 694450, Российская Федерация, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, аэропорт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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