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    Главная / Торги / Поставка аптечек и КИМГЗ

    Поставка аптечек и КИМГЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 07:0006.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195489Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195489

    Наименование закупки

    Поставка аптечек и КИМГЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 12:44

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аптечек и КИМГЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 07:00 GMT +306.05.2021 07:0006.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195489Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аптечек и КИМГЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, территория Северная промзона, Филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ при химическом заражении по Приказу 1164н от 28.10.2020г ФЭСТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Аптечка коллективная для оснащения защитных сооружений гражданской обороны (на 100-150 человек) ФЭСТ 280х225х130ММ футляр-сумка ТУ 9398-087-10973749-2009"

    Кол-во: 16.000

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