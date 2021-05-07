Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов для нужд ПТВС

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд ПТВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 12:0007.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195488Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195488

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд ПТВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 13:23

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд ПТВС

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 12:00 GMT +307.05.2021 12:0007.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195488Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2021 12:00 GMT +307.05.2021 12:0007.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195488Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд ПТВС

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 77099
    Поставка антифриза CoolStream Standart 40
    Поставка антифриза CoolStream Standart 40
    77099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    496 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 76084
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    76084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 18:00(GMT+03:00)
    62 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    УСЗН Шатковского района
    Ценовой запрос № 78231
    Охлаждающая жидкость "Тосол"-40
    Охлаждающая жидкость "Тосол"-40
    78231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    763
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "КЗИТ"
    Ценовой запрос № 82623
    Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ
    Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ
    82623
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 21:00(GMT+03:00)
    482 157
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Ценовой запрос № 83981
    Поставка антифриза для ДЭС АДЭС Ржев
    Поставка антифриза для ДЭС АДЭС Ржев
    83981
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    139 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Ценовой запрос № 84957
    Поставка антифриза для АДЭС
    Поставка антифриза для АДЭС
    84957
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    139 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Ценовой запрос № 85214
    Поставка химпродукции для СЭВС
    Поставка химпродукции для СЭВС
    85214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    378 142
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить