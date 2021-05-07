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    Главная / Торги / Поставка настольных канцелярских наборов

    Поставка настольных канцелярских наборов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195483Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195483

    Наименование закупки

    Поставка настольных канцелярских наборов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 12:14

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ЭТП_ГПБ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-48-07

    Факс

    Адрес электронной почты

    s.filonova@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филонова Светлана Тагировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка настольных канцелярских наборов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195483Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка настольных канцелярских наборов

    Начальная цена

    47 341,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со Спецификацией в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Дата предоставления ответа на запрос:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор канцелярский настольный Los Angeles 8 предметов дерево 256917"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор канцелярский настольный FORPUS черный дуб 8 предметов FOGS47202 дерево"

    Кол-во: 6.000

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