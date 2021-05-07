Условия договора

Условия оплаты и доставки

Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со Спецификацией в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Дата предоставления ответа на запрос: