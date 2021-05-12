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Наименование закупки
(Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 12:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-47-18
Факс
Адрес электронной почты
ProfL21@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
(Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 13:30 GMT +312.05.2021 13:3012.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195480Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
(Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, БОКС-284, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется с момента заключения Контракта, не ранее 01 июля 2021 года, но не позднее 20 июля 2021 года. Оплата производится с даты подписания товарно-транспортной накладной и в течение 10 календарных дней. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 13.000
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