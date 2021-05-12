Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 13:3012.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195480Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195480

    Наименование закупки

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 12:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-47-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ProfL21@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 13:30 GMT +312.05.2021 13:3012.05.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195480Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка планшетов для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, БОКС-284, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется с момента заключения Контракта, не ранее 01 июля 2021 года, но не позднее 20 июля 2021 года. Оплата производится с даты подписания товарно-транспортной накладной и в течение 10 календарных дней. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Планшетный ПК Lenovo Tab 3 TB3-710i 7" 1024х600 Android 5.0 MediaTek MT8321 1.3Ghz 4 1 ГБ 8 ГБ microSDHC, до 32 ГБ Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS черный 113x190x10ММ 300Г ZA0S0023RU"

    Кол-во: 13.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264247
    1914/ закупка Компьютер планшетный Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T575NZKAR02 8" 4Гбайт 64Гбайт, Телефон сотовый смартфон Samsung Galaxy XCover5 SM-G525FZKDSER 5.3" 4Гбайт 64Гбайт черный
    1914/ закупка Компьютер планшетный Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T575NZKAR02 8" 4Гбайт...
    264247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 263580
    Поставка ноутбуков для ООО "Газпром подземремонт Уренгой""
    Поставка ноутбуков для ООО "Газпром подземремонт Уренгой""
    263580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 77090
    Поставка электронных книг, внешних жестких дисков, внешних зарядных устройств
    Поставка электронных книг, внешних жестких дисков, внешних зарядных устройств
    77090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    48 764
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить