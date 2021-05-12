Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется с момента заключения Контракта, не ранее 01 июля 2021 года, но не позднее 20 июля 2021 года. Оплата производится с даты подписания товарно-транспортной накладной и в течение 10 календарных дней. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.