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    Главная / Торги / Поставка жидкостей промывочных

    Поставка жидкостей промывочных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195476Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195476

    Наименование закупки

    Поставка жидкостей промывочных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 13:56

    Документация процедуры

    Договор_поставки__2021.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жидкостей промывочных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.05.2021 16:00 GMT +324.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195476Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жидкостей промывочных

    Начальная цена

    289 683 574,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607911, РФ, Нижегородская обл., с. Починки, КС-5, ЦРБ, региональный склад запчастейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 60 календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара и надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030 208Л"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Концентрат моющего раствора М-1 канистра 30КГ ТУ 2383-211-74162362-2008 Россия"

    Кол-во: 1080.000

    "Позиция 3"

    "Концентрат моющего раствора T-2020 208ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 4"

    "Концентрат моющего раствора М-2 33.5КГ канистра ТУ 2383-211-74162362-2008"

    Кол-во: 67.000

    "Позиция 5"

    "Очиститель-смазка СПАГ Состав промывочный арматуры газовой"

    Кол-во: 180.000

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