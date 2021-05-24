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Наименование закупки
Поставка жидкостей промывочных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 13:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Почтовый адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Контактный телефон
+7 831 464-61-55
Факс
+7 831 464-61-55
Адрес электронной почты
S.Bespalov@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жидкостей промывочных
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.05.2021 16:00 GMT +324.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195476Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкостей промывочных
Начальная цена
289 683 574,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607911, РФ, Нижегородская обл., с. Починки, КС-5, ЦРБ, региональный склад запчастейРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 60 календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара и надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Наименование заказчика
Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1080.000
Кол-во: 0.050
Кол-во: 67.000
Кол-во: 180.000
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