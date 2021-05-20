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Наименование закупки
Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 11:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.05.2021 14:00 GMT +320.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195474Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ , Надымский район, п. Пангоды, Промзона, БПО Надымского УИРС (База стройиндустрии)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Возможность поставки по гарантийному письму
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 300.000
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