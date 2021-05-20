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    Главная / Торги / Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195474Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195474

    Наименование закупки

    Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 11:48

    Документация процедуры

    договор_поставки.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 14:00 GMT +320.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195474Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка травы газонной холодостойкой для нужд Надымского УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ , Надымский район, п. Пангоды, Промзона, БПО Надымского УИРС (База стройиндустрии)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Травосмесь газонная холодостойкая Аверс 30% Тимофеевка, 50% Овсяница луговая, 20% Кострец"

    Кол-во: 300.000

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