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    Главная / Торги / Закупка лекарственных препаратов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Закупка лекарственных препаратов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 07:0006.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195472

    Наименование закупки

    Закупка лекарственных препаратов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 11:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка лекарственных препаратов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 07:00 GMT +306.05.2021 07:0006.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лекарственных препаратов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    41 763,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 , г. Н.Новгород, ул. Космическая д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки товара, безналичным расчетом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дигоксин таблетки 0.25МГ 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Кислота ацетилсалициловая таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее Спирт камфорный раствор 30МЛ 10ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Противодиарейное средство Лоперамид таблетки 2МГ №20"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Крем детский АВАНТА 75МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Мазь Левомеколь 40Г ООО "Нижфарм""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Cтимулятор регенерации тканей Пантенол спрей 130Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Бензилбензоат 10 мазь для наружного применения 25Г АО Нижфарм Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Аммиак водный 10ПРОЦ раствор, 40МЛ, флакон"

    Кол-во: 15.000

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