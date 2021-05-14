Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / расходники и комплектующие (Киселев С.) ГПМ РТВ

    расходники и комплектующие (Киселев С.) ГПМ РТВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195466Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195466

    Наименование закупки

    расходники и комплектующие (Киселев С.) ГПМ РТВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 12:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6186

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    mkakushkina@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Какушкина Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Расходники и комплектующие (Киселев С.) ГПМ РТВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195466Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходники и комплектующие (Киселев С.) ГПМ РТВ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Трифоновская, 57аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    -

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патч-панель Satellite (SP-1) F-типа (19", 1U, 24 порта F-типа) для коммутации мультисвитчеров и другого оборудования"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Tools Затягивающее средство (WISI DZ-01)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "адаптер WISI DV46HQ переход F (гнездо) - F(гнездо) High quality plug adapter"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "кабель WISI DV10N F-Compression-plug with NiTin coating ( кабель MK 76 A 0100)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "кабель WISI DV90 F-Quick-plug connector (кабель MK 76 A 0100)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "кабель WISI DV15N F-Compression-plug with NiTin coating ( кабель MK 96 AL 252)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "кабель WISI F-Quick-plug connector (кабель MK 96 AL 252)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "кабель WISI MK 76 A 0100 Coaxial cable 115 dB, Ø 5 mm, Length 100 m, PVC white, Cable ring in plastic foil (разъемы DV90-быстрый, DV 10 N-компрес.)"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "кабель WISI MK 96 AL 252 Coaxial cable halogenfree 120 dB, Ø 6,8 mm, Length 250 m, PE-LSZH white, COAXBox dispenser carton (разъемы DV95-быстрый, DV 15 N-компрес.) "

    Кол-во: 250.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 263472
    Поставка кабеля связи телефонного
    Поставка кабеля связи телефонного
    263472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить