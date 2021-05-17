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    Главная / Торги / Поставка хоз. и канцтоваров

    Поставка хоз. и канцтоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195465Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195465

    Наименование закупки

    Поставка хоз. и канцтоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:04

    Документация процедуры

    Декларация_СМСП.DOCX

    Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Список_документов.docx

    Проект_Договора_на_поставку_хозяйственных_и_канцелярских_товаров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 646-12-59

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    A.Ischenko@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ищенко Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хоз. и канцтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195465Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хоз. и канцтоваров

    Начальная цена

    432 220,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Лахтинский проспект, д. 85, кор. 3, стр. 1, КПП 783845002Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок навесной ключевой ЗН2-М1 серый сталь 70ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Замок поворотный High Security почтовый с изогнутым ригелем 40ММ 90ГРАД металл 20х23ММ 2 ключа серебристый Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Коврик входной влаговпитывающий ворсовый полиэстер/ПВХ 800х1200ММ 8ММ темно-серый Т202/5"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Ковер входной грязезащитный Травка ПЭ 1000х12000х20ММ зеленый Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Дюбель распорный Tech-Krep 6ММ 30ММ полипропилен 30ШТ Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Удлинитель Эра U-5e-5m-3х1 5 розеток 16А 5М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Розетка открытой установки РА 16-011 16А IP20 с заземлением 2 гнезда белая Беларусь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Насадка для швабры флаундера Vileda "ДастМоп" 60х12СМ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 9"

    "Щетка ручная цветокодированная Vikan 205ММ полипропилен/полиэстер сталь синий с жесткой щетиной Дания"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Сгон гигиенический Vileda Professional для воды 45СМ серый 141974 Германия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Сгон с двойным лезвием ЭкоКоллекция для воды 55СМ пластик синий с рукояткой 130СМ 155435 Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Полироль для мебели Chirton «Антипыль» 300МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Подушка штемпельная Trodat 6/4642/TRU синяя"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Оснастка автоматическая Colop Printer C60 для штампа прямоугольная 37х76ММ пластик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Оснастка автоматическая Colop Printer C20 для штампа прямоугольная 14х38ММ пластик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Оснастка автоматическая Colop Printer C50 для штампа прямоугольная 30х69ММ пластик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Оснастка автоматическая Colop Pr. C10 для штампа 10х27ММ пластик оснастка, синяя сменная подушка E/10 5482, демпферный слой, с резинкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Оснастка автоматическая Colop Printer R40 для печати круглая 40ММ пластик черная с крышкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности класс 1-11 А4 бумага, картон 303х216ММ 68СТР Учитель-Канц Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности А4 бумага офсетная/картон 260Г/М2 32ЛИСТ скрепки Кадры в порядке Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Журнал контроля первичных средств пожаротушения КЖ 443 А4 офсет/бумага газетная 45Г/М2 32ЛИСТ скрепки Attache Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 22"

    "Удостоверение О проверке знаний требований охраны труда Attache 90х65ММ бумага офсетная бумвинил красный печать 2+0 горизонтальное 5ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Стержень гелевый Parker 98ММ синий 0.5ММ Франция"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Подставка настольная для презентаций Attache 210х80х60ММ акрил 1 отделение прозрачная 10ШТ 107676"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Этикетка самоклеящаяся Mega Label 45.7х21.2ММ серебристый 20ШТ 48ШТ А4 439289"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Термопринтер ленточный для печатания этикеток Dymo Omega 9ММ 160x220x100ММ S0719970"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Картридж Dymo S0847750 для принтера этикеток Dymo Omega 9ММх3М лента синяя/черная/красная, шрифт белый пластик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Разделитель алфавитный Attache Selection А4+ пластик 20ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Разделитель листов Attache картон зеленый 230х120ММ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Зеркало МРА настенное дуб прямоугольное пластик 533х853ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Зеркало Мир настенное каштан прямоугольное МДФ 340х940ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Светильник настольный сенсорный светодиодный Camelion KD-831 C02 10ВТ 220В 600ЛМ LED 390ММ черный 1.52КГ с регулировкой угла наклона, шнур 1.35М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Папка-скоросшиватель Дело № белая картон А4 до 150ЛИСТ 360Г/М²"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 34"

    "Папка архивная на завязках с гребешками Дело А4 50ММ форма 21"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Карточка визитная 90х50ММ картон мелованный 300Г/М2 Pantone 300 СV белый односторонняя"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 36"

    "Карточка визитная 90х50ММ картон мелованный 300Г/М2 Pantone 300 СV белый двухсторонняя"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 37"

    "Рамка вертикальная Зебра пластиковый багет 19ММ стекло A4 210х300/230х320ММ белый Россия"

    Кол-во: 15.000

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