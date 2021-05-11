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Наименование закупки
Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 11:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А
Контактный телефон
+7 831 434-35-35
Факс
+7 831 433-65-44
Адрес электронной почты
m.a.mushtakova@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марина Муштакова Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 07:00 GMT +311.05.2021 07:0011.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195462Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4
Начальная цена
1 307 661,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Белинского, 9аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А
Кол-во: 60.000
Кол-во: 300.000
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