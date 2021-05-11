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    Главная / Торги / Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4

    Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 07:0011.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195462Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195462

    Наименование закупки

    Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 11:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ННТВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А

    Контактный телефон

    +7 831 434-35-35

    Факс

    +7 831 433-65-44

    Адрес электронной почты

    m.a.mushtakova@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марина Муштакова Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 07:00 GMT +311.05.2021 07:0011.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195462Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Элемент питания Duracell MN1500/LR6 BP4

    Начальная цена

    1 307 661,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Белинского, 9аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Duracell Professional MN2400 AAA LR03 1.5В 4ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Duracell AA LR6"

    Кол-во: 300.000

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