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    Главная / Торги / Элемент питания и прочее

    Элемент питания и прочее

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 19:0013.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195460Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195460

    Наименование закупки

    Элемент питания и прочее

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 04:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377141

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.Osiptsova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипцова Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Элемент питания и прочее

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 19:00 GMT +313.05.2021 19:0013.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195460Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Элемент питания и прочее

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, 650024, г.Кемерово, ул. Автозаводская, 10 «В»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100% в теч. 7 дней после поставки, транспортные включены в стоимость ТМЦ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент питания Duracell MN1604 9V 9В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Элемент питания Duracell Professional LR03/4BL AAA 1.5В"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "Элемент питания Energizer A373/LR20"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Элемент питания Energizer MAX E91/AA BP4 блистер 4шт 1.5В щелочной"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 10м черная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Ткань протирочная бязь 150см"

    Кол-во: 5.000

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