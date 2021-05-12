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    Главная / Торги / Электронные компоненты для Кемеровского филиала

    Электронные компоненты для Кемеровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 20:0012.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195459Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195459

    Наименование закупки

    Электронные компоненты для Кемеровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 04:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377141

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.Osiptsova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипцова Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электронные компоненты для Кемеровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 20:00 GMT +312.05.2021 20:0012.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195459Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электронные компоненты для Кемеровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, 650024, г.Кемерово, ул. Автозаводская, 10 «В»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 100% в теч. 7 дней после поставки, транспортные включены в стоимость ТМЦ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предохранитель 3AL35098BFXX 15А"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Резистор постоянный МЛТ 0.25Вт 5.6Ом"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Резистор постоянный МЛТ 0.5Вт 8.2Ом"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Резистор постоянный С2-33Н 0.25Вт 3.3кОм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Резистор постоянный С2-33Н-2-1 2Вт 1Ом"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Конденсатор LZ 3300мкФ 6.3В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Конденсатор К50-35 470мкФ 25В"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Резистор постоянный С5-16МВ 2Вт 0.1Ом"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Резистор постоянный аксиальный SQP500JB-1R 5Вт 1Ом"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Конденсатор К50-29 22мкФ 250В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Конденсатор К50-35 470мкФ 35В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Лампа коммутаторная КМ 24-35"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Транзистор биполярный IRGPC40UD2 600В 40А TO-247AC"

    Кол-во: 10.000

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