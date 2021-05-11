Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка аварийного инструмента для Ноябрьского УИРС

    Поставка аварийного инструмента для Ноябрьского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 18:0011.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195457Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195457

    Наименование закупки

    Поставка аварийного инструмента для Ноябрьского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 12:16

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аварийного инструмента для Ноябрьского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 18:00 GMT +311.05.2021 18:0011.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195457Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аварийного инструмента для Ноябрьского УИРС

    Начальная цена

    1 009 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Камчатский край, Соболевский район, Кшукское ГКМ Камчатское ГПУ «Газпром добыча Ноябрьск»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печать торцевая ПТ-65 для трубы ГНКТ M42х2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Разъединитель гидравлический РГ-66 для трубы ГНКТ M42х2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Переводник предохранительный ППС-54 для трубы ГНКТ резьбовое"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Устройство поворотное гидравлическое для поворота скважинного инструмента УПГ-55"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Труборез вальцовка для гибкой насосно-компрессорной трубы ГНКТ ТРВ-60 3-32 60ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Устройство для подвешивания и подъема аварийной гибкой насосно-компрессорной трубы ГНКТ тип УПТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Овершот ОН-68 для трубы ГНКТ M42х2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Разъединитель гидравлический аварийный РА-54 для трубы ГНКТ M42х2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Переводник соединитель ПС-54 резьбовое"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Переводник соединитель ПС-54 резьбовое"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Клапан обратный створчатый КОС-54 510х54ММ резьба метрическая М42х2 для прямой прокачки жидкости через колонну ГНКТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Переводник соединитель цанговый ПСК-38 для соединения ГНКТ с инструментом, опускаемым в скважину"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Переводник вальцовочный ПВ-38"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 264653
    Поставка МТР для технического перевооружения газоконденсатных скважин Ямбургского НГКМ
    Поставка МТР для технического перевооружения газоконденсатных скважин Ямбургского НГКМ
    264653
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 263498
    Поставка материалов для переоборудования скважин для Уренгойского УИРС
    Поставка материалов для переоборудования скважин для Уренгойского УИРС
    263498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 75968
    Поставка запасных частей для ГРС
    Поставка запасных частей для ГРС
    75968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    388 770
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 78393
    Закупка элеватора для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка элеватора для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    78393
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    46 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 83874
    Поставка элеваторов
    Поставка элеваторов
    83874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    467 797
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 83889
    Поставка бурового оборудования для Ноябрьского УИРС
    Поставка бурового оборудования для Ноябрьского УИРС
    83889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    489 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 83893
    ЗИП к оборудованию для спуска КПО
    ЗИП к оборудованию для спуска КПО
    83893
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    495 764
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 86940
    Поставка муфт и переводников для филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК"
    Поставка муфт и переводников для филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК"
    86940
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2019 07:30(GMT+03:00)
    340 674
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить