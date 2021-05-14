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Наименование закупки
Оказание услуги "Обучение руководителей и специалистов по охране труда" для нужд филиалов ГБУЗ НО "ДПТД": Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер", Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО «ДПТД»-«Павловский противотуберкулезный диспансер»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 08:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Хлыстова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуги "Обучение руководителей и специалистов по охране труда" для нужд филиалов ГБУЗ НО "ДПТД": Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер", Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО «ДПТД»-«Павловский противотуберкулезный диспансер»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 00:00 GMT +314.05.2021 00:0014.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195455Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги "Обучение руководителей и специалистов по охране труда" для нужд филиалов ГБУЗ НО "ДПТД": Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер", Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО «ДПТД»-«Павловский противотуберкулезный диспансер»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А";Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область,Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер":Нижегородская область, г.Кулебаки ул. Советская, д.30;Филиал ГБУЗ НО «ДПТД»-«Павловский противотуберкулезный диспансер»: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуги производится путем безналичного перечисления средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта приема оказанных услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 24.000
Кол-во: 1.000
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