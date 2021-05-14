Оказание услуги "Обучение руководителей и специалистов по охране труда" для нужд филиалов ГБУЗ НО "ДПТД": Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер", Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО «ДПТД»-«Павловский противотуберкулезный диспансер»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 195455 Наименование закупки Оказание услуги "Обучение руководителей и специалистов по охране труда" для нужд филиалов ГБУЗ НО "ДПТД": Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер", Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер",Филиал ГБУЗ НО «ДПТД»-«Павловский противотуберкулезный диспансер» Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры Техническое_задание_и_расчет.pdf

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Юридический адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, Почтовый адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Хлыстова Елена Сергеевна Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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